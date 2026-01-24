„Die Zahl der Vermissten ist hoch“, sagte Behördensprecher Abdul Muhari der Nachrichtenagentur Reuters. Die Such- und Rettungsmaßnahmen sollen verstärkt werden. Der indonesische Wetterdienst hatte zuvor vor extremen Wetterbedingungen gewarnt.<BR \/><BR \/> Für die Provinz West-Java seien ab Freitag für eine Woche schwere Regenfälle vorhergesagt worden, berichtete das lokale Nachrichtenportal „Kompas.com“. In dem südostasiatischen Inselstaat kommt es in der Regenzeit häufig zu Erdrutschen und Überschwemmungen.