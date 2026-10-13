Zuvor war bereits bekannt geworden, dass ein 71-jähriger Mann beim Einsturz einer Mauer in der Stadt Chilpancingo ums Leben gekommen war, wie die Gouverneurin der südlichen Region Guerrero, Evelyn Salgadom, erklärt hatte.<BR \/><BR \/>Hurrikan „Simon“ war nicht auf das Festland getroffen und bewegte sich von der Küste weg. Der Sturm könnte nach Prognosen des US-Hurrikanzentrums NHC am Mittwochabend aber auf die mexikanische Küste zusteuern. „Simon“ könnte „Mazatlán in Sinaloa als Hurrikan der Kategorie eins auftreffen“, sagte die mexikanische Katastrophenschutzkoordinatorin Laura Velázquez auf einer Pressekonferenz.<BR \/><BR \/>Wegen des Klimaphänomens El Niño bilden sich im Pazifik in der laufenden Saison besonders viele und starke Hurrikane. Im Atlantik dagegen verläuft die Hurrikansaison im Zuge des El Niño vergleichsweise ruhig.