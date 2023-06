Toter Bär im Trentino gefunden

Tierschützer: „Vergiftung nicht ausgeschlossen“

Experten machen darauf aufmerksam, dass es in der Brunftzeit zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Bären kommen kann. Die Todesursache sei aber nicht bekannt. Proben wurden entnommen und werden an ein Labor geschickt, um den Bären zu identifizieren. Bei dem Bären handelt es sich um ein erwachsenes Exemplar.Es ist schon der zweite Fund eines toten Bären innerhalb weniger Wochen. Am 30. April hatten Wanderer einen Bärenkadaver zwischen dem Molvenosee und der Gemeinde San Lorenzo Dorsino gefunden. Tierschützer glauben, dass der Fund zweier toter Bären in so kurzer Zeit kein Zufall sei. „Die Möglichkeit, dass diese Bären vergiftet oder gewildert wurden, darf nicht unterschätzt werden“, sagt der Tierschutzverein AIDAA.Laut anderen Tierschützern sei der Tod der beiden Bären auf die „Anti-Bärenkampagne“ des Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti zurückzuführen.Fugatti hatte 2 Abschussverordnungen gegen die Bärin JJ4 unterzeichnet, die Anfang April den 26-jährigen Andrea Papi getötet hatte. Das Trentiner Landesgericht hat beide Verordnungen ausgesetzt, da Tierschützer Rekurs eingelegt hatten. Was mit der Problembärin JJ4 passieren wird, ist offen.