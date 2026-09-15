Der Tunesier hatte sich seinerzeit kurz nach der Tat gestellt und gab als Motiv an, er habe ein Exempel an der Gesellschaft und der FPÖ, durch die er sich als Ausländer und Muslim diskriminiert fühlte, statuieren wollen. <BR \/><BR \/>Ein Sohn des getöteten Paares arbeitete in einer von einem FPÖ-Politiker geführten Abteilung des Landes Oberösterreich, allerdings hatte die Familie kein Naheverhältnis zu den Freiheitlichen. In Linz wurde er 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Die psychiatrische Sachverständige Adelheid Kastner hatte ihm eine „querulatorische Persönlichkeitsstruktur“ attestiert.<h3>\r\nBluttat wird rekonstruiert<\/h3>Was genau am Montag im FTZ Garsten passierte, war Dienstag noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Justizministerium hatte Montagabend jedenfalls bestätigt, dass der 63-Jährige den Mitinsassen vorsätzlich getötet haben dürfte. Die Bluttat soll sich nach 15.00 Uhr auf einem Gang und damit nicht in einem Haftraum bzw. Zellen-Bereich ereignet haben. Die Tatwaffe - nach ersten Informationen ein messerähnlicher Gegenstand - wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Steyr hat für Dienstagnachmittag nähere Informationen angekündigt.<BR \/><BR \/>Nach APA-Informationen handelt es sich beim Getöteten um einen zu mehrjähriger Haft verurteilten Straftäter, der ebenfalls schon seit längerem im Maßnahmenvollzug untergebracht war. Beide Männer waren aufgrund einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung zusätzlich zu den über sie verhängten Haftstrafen in ein FTZ eingewiesen worden, weil dort zumindest am Papier eine haftbegleitende Therapie gewährleistet ist. <BR \/><BR \/>Eine solche war bei beiden Männern nach Ansicht von psychiatrischen Sachverständigen geboten, um die von ihnen ausgehende Gefährlichkeit zu unterbinden. Vor dem 63-Jährigen hatte Kastner in ihrem Gutachten explizit gewarnt.