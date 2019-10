Toter in Berlin: Opfer soll Rollstuhlfahrer beschützt haben

Wie berichtet, war ein 30 Jahre alter Mann am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg vor einen Zug gestoßen worden.





Das Opfer und ein Begleiter waren in der Nacht zum Mittwoch mit einer größeren Gruppe in Streit geraten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll ein Mann aus dieser Gruppe den 30-Jährigen ins Gleisbett „geschubst“ haben.Der einfahrende Zug der Linie U8 verletzte den Mann so schwer, dass Rettungsversuche nicht mehr halfen. Der 30-jährige Iraner starb vor Ort. Der Täter flüchtete. Jetzt ermittelt eine Mordkommission wegen des Verdachts des Totschlags.Es werde geprüft, ob der Vorfall einen Drogenhintergrund habe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Kottbusser Tor ist seit Jahren als Drogenumschlagplatz bekannt. Im U-Bahnhof und auf dem Platz selbst halten sich öfters Konsumenten auf. Von der Polizei hieß es, der 30-Jährige habe in Berlin gewohnt und sei der Behörde wegen Drogendelikten bekannt. Um zu beurteilen, ob Drogen auch bei dem tödlichen Streit eine Rolle spielten, sei es aber zu früh.Nach einem unbestätigten Bericht der „Berliner Zeitung“ (online) soll der Iraner dazwischengegangen sein, als zwei Männer einen Rollstuhlfahrer berauben wollten. „Daraufhin griffen die beiden Täter den jungen Mann massiv an. Als der U-Bahn-Zug in Richtung Hermannstraße einfuhr, stießen sie ihn davor“, berichtet die Zeitung. Das Blatt berief sich auf Ermittlerkreise und Angaben von Zeugen.Die Ermittlungen zur Identifikation des Tatverdächtigen liefen, sagte eine Polizeisprecherin. „Die Kollegen werden Zeugen befragen.“ Die Tat geschah gegen Mitternacht - eine Uhrzeit, zu der an dem Umsteigebahnhof auch unter der Woche noch viele Menschen unterwegs gewesen sein dürften. Die Videos aus den Überwachungskameras würden ausgewertet, hieß es bei der Polizei. Veröffentlichungen solcher Bilder durch die Ermittlungsbehörden führten in Berlin schon mehrfach dazu, dass Täter identifiziert werden konnten oder sich stellten.Das Kottbusser Tor, in Berlin „Kotti“ genannt, zählt für die Polizei zu den sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten. Der Platz war vor einigen Jahren auch wegen zahlreicher Taschendiebstähle in den Schlagzeilen.Seit längerer Zeit ist jedoch von einer Besserung der Lage die Rede. So sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) schon im November 2018: „Der Kotti war ja mal verrufen als Deutschlands gefährlichster Ort. Das ist nicht mehr so.“

apa