In der Nacht auf den 12. Oktober entdeckte ein Streifenwagen der Bozner Quästur gegen 0.45 Uhr in der Industriezone auf dem öffentlichen Lkw-Parkplatz am 1.-Mai-Platz den Leichnam eines Mannes, der in einer Blutlache am Boden lag ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlicher-messerattacke-in-bozen-das-sagt-die-staatsanwaltschaft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet – hier lesen Sie mehr dazu<\/a>).<BR \/><BR \/>Iulian Alinil Brujan, 47 Jahre alt, aus Rumänien, gilt als mutmaßlicher Täter. Wie das Opfer, der 32-jährige Ionut Marius Cal, arbeitete er für eine rumänische Spedition.<BR \/><BR \/>Nach der Haftprüfung waren bereits einige Details durchgesickert, über drei Stunden lang hat Untersuchungsrichterin Giulia Rossi im Oktober den rumänischen Lkw-Fahrer Iulian Alinil Brujan (47) einvernommen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bluttat-in-bozen-nach-haftpruefung-sickern-weitere-details-zur-tat-durch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu<\/a>). <BR \/><BR \/>Nun, nach Abschluss der Ermittlungen, steht der Tatvorwurf fest: vorsätzliche Tötung. Die Staatsanwaltschaft steht kurz davor, den Antrag auf Festsetzung der Hauptverhandlung zu hinterlegen. Für den Beschuldigten gilt weiterhin der Grundsatz der Unschuldsvermutung.