Das zweite Opfer starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Das erste Opfer wurde schwer verletzt, befand sich aber außer Lebensgefahr. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.<BR \/><BR \/>Wie die Polizeisprecherin sagte, ist der Notruf um 17:50 Uhr eingegangen. Gestellt wurde der Angreifer von der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) in der Volksgartenstraße. Die Hintergründe der Tat waren unklar. Die Ermittlungen und Einvernahmen würden laufen, so die Sprecherin. Im Lauf des Sonntags soll eine Presseaussendung erfolgen.