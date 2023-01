Toter und Verletzter nach Schüssen in österreichischer Kaserne

Erstbericht soll nach 48 Stunden vorliegen

Kaserne war Schauplatz einer tödlichen Hundeattacke

Der Grundwehrdiener soll während der für 7 Uhr geplanten Wachablöse seine Kameraden bedroht und seinen Vorgesetzten, den Offizier vom Tag, tätlich angegriffen haben, teilte das Bundesheer in einer Aussendung mit. „Im Zuge der Auseinandersetzung kam es zur Abgabe mehrerer Schüsse, worauf der Grundwehrdiener tödlich getroffen wurde“, hieß es.Der 20-Jährige soll mit einem Sturmgewehr 77 gefeuert haben, sein Vorgesetzter soll einen Schuss mit einer Pistole abgegeben haben. Ob der 54-Jährige im Zuge des Waffengebrauchs verletzt wurde, stand vorerst nicht fest. Weitere Soldaten sollen Zeugen des Vorfalls geworden sein.Ermittlungen zum genauen Tathergang waren im Laufen. Die Erhebungen werden von der Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes geführt. „Wir stehen am Anfang der Ermittlungen“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager zur APA. Bestätigt wurde eine Bluttat mit einem Toten und einer verletzten Person. Neben der Spurensicherung waren u.a. Zeugenbefragungen geplant. Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, verwies auf Anfrage auf die noch laufende Tatortarbeit sowie Erhebungen.Üblicherweise haben nach Angaben von Bauer vier Wachsoldaten und ein Vorgesetzter Dienst. Ein Uniformierter befindet sich mit geladener Waffe beim Kaserneneingang, während sich die übrigen drei im Wachlokal aufhalten. Ihr Vorgesetzter ist bewaffnet.Die Beteiligten werden der Aussendung zufolge durch den Heerespsychologischen Dienst betreut. Eine Untersuchungskommission wurde eingesetzt. Sie soll u.a. klären, wie es zu dem Schusswechsel gekommen ist. Ein Erstbericht soll nach 48 Stunden vorliegen.Vor der Kaserne in Wiener Neustadt waren am Freitagvormittag mehrere Fahrzeuge von Polizei und Militärpolizei zu sehen. Die Spurensicherung war im Eingangsbereich und beim Wachlokal im Gange. Der Zaun vor dem Wachlokal wurde mit Tarnnetzen verhängt. Vorerst keine Informationen gab es zunächst über den Auslöser für die Auseinandersetzung sowie über die Schwere der Verletzungen des 54-Jährigen.Die Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt war im November 2019 Schauplatz einer tödlichen Hundeattacke gewesen. Ein Soldat war von Belgischen Schäferhunden angefallen und getötet worden. Der 31-Jährige wurde leblos in einer Zwingeranlage aufgefunden.Der Mann war unter anderem für Auslauf und Fütterung mehrerer Tiere zuständig gewesen. Ein Ermittlungsverfahren gegen den zuständigen Hundeführer und gegen nicht konkret ausgeforschte Verantwortliche des Bundesheers wurde Ende 2020 eingestellt.