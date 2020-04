Toter Wolf am Nonsberg entdeckt – wahrscheinlich vergiftet

Bei dem tot aufgefundenen Wolf handelt es sich um ein männliches Exemplar. Das Tier dürfte zwischen 3 und 4 Jahre alt sein, wiegt 32 Kilogramm und war in guter körperlicher Verfassung.Erste Untersuchungen ergaben, dass das Raubtier vergiftet wurde.Ein tiermedizinisches Institut wird dieses Ergebnis nun prüfen und eventuell bestätigen.Der Fundort im Val di Rumo liegt in einer Zone, in der sich derzeit 2 Wolfsrudel aufhalten.Das Val di Rumo liegt in einer überwiegend gebirgigen Naturlandschaft am Fuße der Maddalene-Gruppe , die Ortschaft Rumo befindet sich etwa 42 Kilometer nordnordwestlich von Trient am Fluss Pescara.

