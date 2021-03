Totes Neugeborenes in Lana: 2 Jahre bedingte Haft für Mutter

Spaziergänger hatten am 16. September 2019 in einem Gebüsch am Raffeinweg in Lana die Leiche eines Neugeborenen entdeckt. Die Erntehelferin hatte ihr Neugeborenes nach der Geburt erdrosselt und dann in einer Obstwiese abgelegt. Am Mittwoch hat die heute 26-Jährige vor der Bozner Voruntersuchungsrichterin Carla Scheidle im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs einer 2-jährigen bedingten Haftstrafe zugestimmt.Die milde Strafe begründet sich mit der Straftat der Kindestötung unter besonderen sozialen und psychischen Bedingungen. Die Richterin nahm den Antrag der Verteidigung auch deshalb an, weil die Frau im Falle eines höheren Strafmaßes nicht nach Rumänien zu ihrem anderen, 4-jährigen Sohn zurückkehren könnte.

stol/ansa