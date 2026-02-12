Immer mehr passionierte Wintersportler schnallen sich die Felle unter die Ski und wagen sich in die Höhe – einige davon sogar direkt auf die präparierten Pisten der Skigebiete. Im Falle einer Kontrolle drohen dabei aber nicht nur saftige Strafen, sondern auch das Risiko schwerer Unfälle steigt erheblich. <BR \/><BR \/>So ereignete sich erst am vergangenen Samstag im Salzburger Skigebiet Maria Alm ein dramatischer Vorfall, bei dem ein 65-jähriger Skitourengeher nach einem Zusammenstoß mit einem Skifahrer auf der Piste so schwer verletzt wurde, dass er an den Folgen im Krankenhaus starb. Dieser tragische Vorfall wirft auch hierzulande Fragen zur Sicherheit auf den Pisten und der geltenden Regelungen von Aufstiegen auf.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1274415_image" \/><\/div>\r\nWie Stefan Steinegger vom Referat Bergsport des Südtiroler Alpenvereins (AVS) erklärt, ist der Aufstieg mit angeschnallten Skiern über die Skipiste laut italienischem Wintersportgesetz streng verboten. „Skifahrer, die abfahren, dürfen nicht gleichzeitig mit Skitourengehern, die aufsteigen, auf den Pisten unterwegs sein. Das Gesetz ist hier eindeutig“, stellt Steinegger klar. <h3>\r\nAufstieg auch nach Pistenschluss verboten<\/h3>Auch nach Pistenschluss bleibt der Aufstieg untersagt, da während der Präparierung der Pisten Geräte und Maschinen eingesetzt werden, die ein erhebliches Risiko für Wintersportler darstellen. Damit Tourengeher dennoch auf ihre Kosten kommen, stellen einige Skigebiete alternative, eigens ausgewiesene Aufstiegsrouten oder Winterwanderwege bereit, die von den Skipisten abgegrenzt sind. <BR \/><BR \/>„Dabei sind vor allem klare Beschilderung und Sicherheitsnetze am Pistenrand wichtig“, so Steinegger. Zudem bieten einige Gebiete die Möglichkeit an, Pisten erst später zu präparieren und den Aufstieg mit Tourenski an ausgewählten Abenden nach Betriebsschluss zu ermöglichen.<h3>\r\nSensibilisierungsarbeit wichtig<\/h3>Das Hauptanliegen des AVS sei es, Tourengeher für die geltenden Regeln zu sensibilisieren und sie zu motivieren, sich daran zu halten. „Zwar bekommen wir wenig Rückmeldungen über verhängte Strafen, aber die Skigebiete bieten solche Alternativen nur an, wenn sich die Wintersportler auch daran halten“, erklärt Steinegger. Noch vor einigen Jahren seien zahlreiche Tourengeher über frisch präparierte Pisten abgefahren, deren Spuren am nächsten Morgen vereist waren. „Das Verständnis dafür hat sich inzwischen deutlich verbessert“, so Steinegger. Dennoch komme es immer wieder zu Verstößen, die mitunter nicht nur teuer, sondern auch gefährlich werden können.<BR \/><BR \/>Genauere Informationen zu den Regelungen je nach Skigebiet finden sich auf der Website des AVS (https:\/\/shorturl.at\/oROLR).<h3>\r\nTipps zum sicheren Aufstieg<\/h3>Um Unfälle und Konflikte am Berg zu vermeiden, empfiehlt der AVS einige Verhaltensweisen für Pistentourengeher. Warnhinweise sollten ernst genommen und lokale Regelungen eingehalten werden. Nur ausgewiesene Aufstiegsrouten und freigegebene Abfahrtspisten dürfen genutzt werden. Frisch präparierte Pisten sollten nur am Rand befahren werden, um gefrorene Spuren zu vermeiden. Bei Abendaufstie- gen muss man die Piste bis zur festgelegten Uhrzeit verlassen. Bei Dunkelheit sollten Stirnlampe und reflektierende Kleidung getragen werden. Hunde sind auf der Piste nicht erlaubt. Die alpinen Gefahren müssen Tourengeher selbst einschätzen.<h3>\r\nWas in Südtirol wo erlaubt ist<\/h3><b>Reinswald<\/b><BR \/>Aufstieg: Winterwanderweg<BR \/>Abendregelung: Donnerstags von 17 bis 22 Uhr Plankenhorn- und Pichlbergpiste<BR \/><BR \/><b>Rittner Horn<\/b><BR \/>Aufstieg: Ausgewiesene Aufstiegsspur<BR \/>Abendregelung: Mittwochs ab Pemmern bis zum Rittner Horn bis 22.30 Uhr <BR \/><BR \/><b>Schöneben-Haideralm<\/b><BR \/>Aufstieg: Winterwanderweg (St. Valentin – Haideralm)<BR \/>Abendregelung: Dienstags von 18 bis 23 Uhr Haideralmpiste<BR \/><BR \/><b>Gitschberg Jochtal<\/b><BR \/>Aufstieg: Ausgewiesene Aufstiegsspur<BR \/>Abendregelung: Dienstags 18 bis 23 Uhr Vals, Donnerstags 18 bis 22 Uhr Meransen<BR \/><BR \/><b>3 Zinnen Dolomites<\/b><BR \/>Aufstieg: Skigebiet Val Comelico-Padola<BR \/>Abendregelung: keine<BR \/><BR \/><b>Vigiljoch<\/b><BR \/>Aufstieg: Ehemalige Rodelbahn Nr. 4 oder Weg Nr. 34<BR \/>Abendregelung: In der Nacht ist der Aufstieg streng verboten<BR \/><BR \/><b>Speikboden<\/b><BR \/>Aufstieg: Wanderweg Nr. 27<BR \/>Abendregelung: keine<BR \/><BR \/><b>Meran 2000<\/b><BR \/>Aufstieg: Skitouring Trail (Falzeben – Oswald-Kirchlein) <BR \/>Abendregelung: Donnerstags und Freitags bis 23 Uhr <BR \/><BR \/><b>Ladurns<\/b><BR \/>Aufstieg: <BR \/>Ausgewiesene Aufstiegspur<BR \/>Abendregelung: keine<BR \/><BR \/><b>Pfelders<\/b><BR \/>Aufstieg: Weg Nr. 4<BR \/>Abendregelung: Mittwochs von 17 bis 22.30 Uhr am Pistenrand der Skipisten Grünboden und Karjoch sowie Skiweg 1<BR \/><BR \/><b>Watles<\/b><BR \/>Aufstieg: Winterwanderweg<BR \/>Abendregelung: Freitags von 19 bis 23 Uhr<BR \/><BR \/><b>Schwemmalm<\/b><BR \/>Aufstieg: Skitourenweg<BR \/>Abendregelung: Donnerstags ab 17.30 Uhr<BR \/><BR \/><b>Klausberg<\/b><BR \/>Aufstieg: Während des Skiebetriebes verboten<BR \/>Abendregelung: Donnerstags ab 18 Uhr Talabfahrt und <BR \/>Hexenschuss-Piste<Rechte_Copyright><\/Rechte_Copyright>