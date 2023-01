Tourengeher im Gadertal vermisst: Nächtliche Suche bleibt erfolglos

Keine Handyortung möglich

Der 54-jährige Mann aus Rovigo war am Donnerstagmorgen von St. Kassian aus allein zu einer Skitour im Fanesgebiet aufgebrochen, hatte aber niemandem sein genaues Ziel mitgeteilt.Als er bis zum Abend nicht in seine Unterkunft im Camping Sass Dlacia zurückgekehrt und auch auf seinem Mobiltelefon nicht zu erreichen war, schlug sein Sohn gegen 22 Uhr Alarm.Noch in der Nacht machten sich Suchtrupps der Bergrettung Hochabtei und St. Vigil auf den Weg ins Einsatzgebiet, um gemeinsam mit den Carabinieri und einem Rettungshubschrauber aus dem Trentino nach dem Vermissten zu suchen.Die Finsternis sowie die hohe Lawinengefahr erschwerten den Einsatz. Weil über die geplante Aufstiegsroute des Tourengehers nichts bekannt ist und auch sein Handy nicht geortet werden konnte, erstreckt sich die Suchaktion zudem auf ein weitläufiges Gebiet.Die ganze Nacht über standen die Suchtrupps im Einsatz – leider bisher ohne Erfolg. Die Suche nach dem Vermissten wurde am Freitag um 7 Uhr fortgesetzt. Auch eine Hundestaffel kommt zum Einsatz.