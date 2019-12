Tourengeher in Nordtirol unterkühlt geborgen

Die Wintersportler wurden bei widrigsten Witterungsbedingungen und hoher Lawinengefahr mit starken Unterkühlungen aufgefunden, teilte die Polizei mit.





Die Tschechen, 4 Frauen und ein Mann, wurden in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Die Tourengeher hatten im Bereich „Bsuchalm-Nürnberger Hütte“ in Neustift im Stubaital bei einbrechender Dunkelheit die Orientierung verloren und waren aufgrund von Erschöpfung nicht mehr weitergekommen. Daraufhin setzte eine Person einen Notruf ab.Die Suche gestaltete sich daraufhin jedoch schwierig – unter anderem, da sich die Wintersportler in zwei Gruppen aufteilten. Auch Verständigungsprobleme und eine schlechte Handyverbindung erschwerten die Suche.Am späten Abend konnten schließlich zunächst drei Personen aufgefunden werden. Die zwei weiteren Mitglieder der Gruppe wurden einzeln knapp vor Mitternacht auf einer Seehöhe zwischen 1.800 und 2.000 Metern angetroffen. Erst einige Stunden später konnten die Tschechen dann in ein sicheres Gelände gebracht werden.

