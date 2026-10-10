In deren Rahmen fand am Donnerstag im Nobis die Podiumsdiskussion „Tourismus in Maßen statt in Massen“ statt. Mit dabei war Judith Rainer, Sextner Hotelierin und HGV-Vizepräsidentin.<BR \/><BR \/><b>Frau Rainer, wie wichtig ist es, dass über die Zukunft des Tourismus öffentlich diskutiert wird?<\/b>Judith Rainer: Ich bin froh, dass diese Diskussion geführt wird. Der Dialog ist ganz wesentlich. Wir müssen endlich gemeinsam Ziele formulieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen.<BR \/><BR \/><b>Ein zentraler Streitpunkt ist die Zahl der Betten. Sie halten den Begriff Bettenstopp für irreführend. Warum?<\/b>Rainer: Der Begriff Bettenstopp ist eine Erfindung der Medien. Es war immer von einer Bettenobergrenze die Rede. Diese hat der HGV von Anfang an mitgetragen und tut das auch heute noch. Es wurde eine Bettenobergrenze von 150 Betten vereinbart. Damit erhalten bestehende Betriebe Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig bleibt die Hotellerie in Südtiroler Hand, denn für ausländische Investoren werden Betriebe erst ab einer Größenordnung von etwa 300 Betten interessant.<BR \/><BR \/><b>Die gesetzliche Übergangsregelung hat zuletzt etliche Hotelprojekte unter Zeitdruck gebracht. Wie sagen Sie dazu?<\/b>Rainer. Die Regelung, die Ende September in Kraft getreten ist, war ein Brandbeschleuniger für viele Projekte. Wir wussten schon vorher, dass es landesweit etwa 30 Hotelprojekte gibt, die nun auf die Schnelle durchgedrückt wurden, obwohl manche vielleicht noch gar nicht richtig ausgegoren waren. Man wollte die bereits erworbenen Rechte nicht herschenken. Das ist auch verständlich. Diese temporäre Regelung ist schlecht. Betriebe sollten langsam wachsen und sich entwickeln können, nicht plötzlich und unter Druck.<BR \/><BR \/><b>Neben der Bettenzahl ist vor allem der Verkehr ein großes Thema. Der Tourismus ist dabei einer der Hauptverursacher.<\/b>Rainer: Das stimmt nicht. Laut Studien sind nur etwa 25 Prozent des Verkehrs auf den Tourismus zurückzuführen. Der Rest ist hausgemachter Verkehr und Durchzugsverkehr. Das bedeutet aber nicht, dass wir das Problem kleinreden dürfen. Gerade im Pustertal und in den Dolomiten scheint nun eine Grenze erreicht zu sein, an der wir endlich handeln müssen.<BR \/><BR \/><b>Wo sehen Sie die größten Probleme?<\/b>Rainer: Einer der Hauptverursacher des Verkehrs ist der Tagestourismus. Laut Studien sind im Hochpustertal weit mehr als die Hälfte aller Gäste Tagestouristen. Schon vor zwölf Jahren haben wir bei den „Sextner Kamingesprächen“ gefordert, touristische Hotspots wie die Drei Zinnen zu regulieren. Damals wollte niemand etwas davon wissen. Heute kommen wir nicht mehr umhin. Wir müssen endlich gemeinsam nach Instrumenten und Maßnahmen suchen. Ein Instrument kann der Preis sein – für die Gäste wohlgemerkt, nicht für die Einheimischen. Darüber müssen wir reden.<BR \/><BR \/><b>Wenn von immer mehr Betten die Rede ist, richtet sich die Kritik häufig an die Hotellerie. Zu Recht?<\/b>Rainer: Es ist nicht nur die Hotellerie, die mehr Betten hat. Die Mehrzahl der rund 30.000 zusätzlichen Betten, die in den vergangenen Jahren in Südtirol hinzugekommen sind, entfällt auf Privatzimmervermieter, Urlaub auf dem Bauernhof und Campingplätze. Die Diskussion darf sich deshalb nicht ausschließlich auf die Hotels konzentrieren. Wir müssen alle Beherbergungsformen berücksichtigen.<BR \/><BR \/><b>Der Tourismus ist für Südtirol einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. Wie lassen sich seine Vorteile mit den Belastungen für die Bevölkerung in Einklang bringen?<\/b>Rainer: Nicht nur die Hotellerie und die Beherbergungsbetriebe leben vom Tourismus Auch der Handel, das Handwerk und etliche andere Branchen hängen davon ab und profitieren davon. Wir müssen uns dieser wirtschaftlichen Bedeutung bewusst sein. Gleichzeitig brauchen wir effiziente Instrumente, um den Tourismus sinnvoll zu regulieren und zu lenken.