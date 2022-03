Tourismusgenossenschaft spendet an Vinzenzgemeinschaft

Wie bereits in den vergangenen Jahren, gab es in der Vorweihnachtszeit auch heuer wieder den beliebten Adventskalender im Stadtzentrum von Sterzing. Dabei sind Kinder als Engel und Hirten verkleidet unterwegs, um täglich ein Adventsfenster in verschiedenen Bürgerhäusern oder Geschäften zu öffnen.Bei diesen musikalisch umrahmten Fensteröffnungen wurden Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Die Tourismusgenossenschaft Sterzing Pfitsch Freienfeld, als Organisator der „Sterzinger Glockenweihnacht“ und dem vielfältigen Rahmenprogramm zum Weihnachtsmarkt, hat diese Spenden nun der Vinzenzgemeinschaft Sterzing übergeben.Frau Annelore Reinthaler, Herr Julius Kritzinger und Herr Josef Turin bedankten sich für die gesammelten Summe. Die Vinzenzgemeinschaft in Sterzing kümmert sich bereits seit vielen Jahren um Menschen in Armut und Not und um die, die oft nicht wahrgenommen und an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden.Die Vinzenzkonferenz führt in Sterzing unter anderem die Kleiderkammer neben der Kapuzinerkirche. Alle Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig.Alois Bacher, Präsident der Tourismusgenossenschaft und Geschäftsführer Florian Mair freuten sich darüber, die Spenden überreichen zu dürfen und wünschten der Vinzenzgemeinschaft weiterhin alles Gute für ihre wichtige und achtenswerte Aufgabe,so die Aussendung der Tourismusgenossenschaft Sterzing Pfitsch Freienfeld.

