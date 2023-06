Tourist droht nach Liebeserklärung am Kolosseum Gefängnisstrafe

„Ein sehr ernster Vorfall“

Bereits 4 Anzeigen wegen Beschädigung des Kolosseums

„Ivan + Haley 23“ – Dieser Schriftzug könnte für einen Touristen ein teures Nachspiel haben. Am Wochenende hat der bislang noch nicht identifizierte Tourist diese Lettern mit einem Schlüssel in eine Wand des Kolosseums in Rom geritzt.Dabei wurde er gefilmt und Aufnahmen dieser „Liebeserklärung“ machten anschließend die Runde in den sozialen Medien. Erst dadurch geriet der Mann in den Fokus der Polizei, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.Die Behörden haben nun Ermittlungen aufgenommen. Dem Mann drohen nun eine Geldstrafe in Höhe von mindestens 15.000 Euro sowie eine Haftstrafe von einem bis 5 Jahre.„Ich halte es für einen sehr ernsten Vorfall, würdelos und ein Zeichen großer Respektlosigkeit, dass ein Tourist einen der berühmtesten Orte der Welt, ein historisches Erbe wie das Kolosseum, verunstaltet, um den Namen seiner Freundin einzuritzen. Ich hoffe, dass derjenige, der diese Tat begangen hat, ermittelt und nach unseren Gesetzen bestraft wird“, kommentierte der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano die Videoaufnahmen.Die Behörde des archäologischen Parks des Kolosseums hat am vergangenen Sonntag eine Anzeige wegen der Beschädigung des Amphitheaters eingereicht, 2 Tage nachdem das Video der Verunstaltung durch einen Touristen im Internet veröffentlicht wurde. Den Angaben zufolge wurde die Anzeige bei den Carabinieri eingereicht, die nun wegen Beschädigung von Kulturgütern und Verstoßes gegen die Vorschriften der Stadtpolizei ermitteln.Mit diesem jüngsten Vorfall wurden in den ersten 6 Monaten des Jahres 2023 bereits 4 Anzeigen wegen Beschädigung des Kolosseums registriert: eine im Februar, eine im Mai und eine vor genau einem Monat.