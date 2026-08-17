Der Mann soll den Vulkan über einen gesperrten Bereich bestiegen haben, als ein Gewitter aufzog. Rettungskräfte bargen den Wanderer gegen 20.00 Uhr in bereits kritischem Zustand und brachten ihn in das Krankenhaus in Catania. Dort kam er tot an.<BR \/><BR \/>Der Ätna, Europas höchster aktiver Vulkan, hat zuletzt mit spektakulären Ausbrüchen zahlreiche Touristen angezogen. Der Ätna hatte nach einem Ausbruch wiederholt Vulkanasche ausgestoßen und für erhebliche Probleme im Flugverkehr gesorgt. <BR \/><BR \/>Zahlreiche Flüge mussten gestrichen oder umgeleitet werden. Am Samstag wurde die Warnstufe für den Vulkan schließlich herabgestuft.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/taufers-im-muenstertal-suchaktion-nimmt-toedliches-ende" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a> kam gestern auch in Taufers im Münstertal ein 42-jähriger Einheimischer durch Blitzschlag ums Leben.