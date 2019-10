Tourist verbringt Nacht am Tschigat

Schon am Sonntagabend hatte die Ehefrau des Mannes von Stuttgart aus den Notruf abgesetzt: Sie hatte gegen 19 Uhr per SMS die Koordinaten ihres Mannes erhalten.





Der Mann war nach einer Tour am Tschigat in Bergnot geraten und konnte nicht mehr selbstständig absteigen.Rund 30 Mitglieder der Bergrettung Meran rückten umgehend aus, um den Mann zu suchen. Nebel und Schnee machten die Suche schwierig, auch weil die Koordinaten in Gipfelnähe nicht eindeutig waren.So mussten mehrere Einsatzkräfte noch in der Nacht wieder absteigen, andere verbrachten die Nacht am Berg und suchten Unterschlupf auf nahegelegenen Hütten und ähnlichem.Bei einem Suchflug des Rettungshubschraubers Pelikan 1 am Montagmorgen konnte der 51-jährige Tourist schließlich durch Lichtsignale gesichtet werden.Er wurde anschließend von einem Bergretter mittels Seilwinde geborgen und mit einer leichten Unterkühlung vom Rettungshubschrauber Pelikan 1 nach Partschins geflogen werden. Von dort aus wurde er vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus von Meran gebracht.Anschließend wurden auch die restlichen Bergretter vom Berg geholt und zu Tal geflogen.Erst am Donnerstag vergangener Woche musste ein italienischer Bergsteiger geborgen werden, der sich verirrt hatte und nicht mehr selbstständig absteigen konnte ( STOL hat berichtet ).Und auch am Freitag musste ein Tourist aus Deutschland im Gebiet Obereggen/Latemar mit dem Hubschrauber geborgen werden. Hier hatte der abgestürzte Mann seine Tochter verständigt, die anschließend ebenfalls von Deutschland aus den Notruf absetzte ( STOL hat berichtet ).

liz