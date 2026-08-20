In einem in Onlinediensten veröffentlichtem Video war schwarzer Rauch an der Unglücksstelle am Fuße des Bergs Ololokwe zu sehen. Der beim Volk der Samburu als heilig geltende Berg ist 2.000 Meter hoch und ein beliebtes Wanderer-Ziel. Veranstalter bieten zudem Hubschrauber-Rundflüge an.<BR \/><BR \/>Der Leiter der zuständigen Ermittlungsbehörde, Fredrick Kabunge, sagte, der verunglückte Helikopter sei mit sieben Menschen an Bord auf einem Rundflug gewesen - sechs Touristen und der Pilot. Die Maschine sei durch den Aufprall und das anschließende Feuer zerstört worden. Überlebende gab es Kabunge zufolge keine. Bei dem Hubschrauber habe es sich um ein europäisches Modell von Eurocopter gehandelt.<BR \/><BR \/>Wie Ecuadors Verkehrsminister Roberto Luque mitteilte, sind der ecuadorianische Geheimdienstchef Michele Sensi-Contugi und dessen Frau unter den Toten. „Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, insbesondere bei den Kindern und Eltern“, schrieb Luque im Onlinedienst X. Das US-Außenministerium erklärte, dass fünf US-Bürger unter den Toten seien. Sie hätten Urlaub in Kenia gemacht. Die US-Botschaft in Nairobi sei in Kontakt mit den Behörden.<BR \/><BR \/>Der spanischsprachige Sender Telemundo teilte mit, dass einer seiner leitenden Manager in Florida, José Alberto Suárez, bei dem Unfall ums Leben gekommen sei. Der Chef der Nachrichtensparte des Mutterkonzerns NBCUniversal, Cesar Conde, äußerte sich in einer Erklärung „zutiefst erschüttert über die tragische Nachricht, dass José bei einem Hubschrauberabsturz in Kenia ums Leben gekommen ist“. Er würdigte ihn als „außergewöhnlichen Kollegen“.