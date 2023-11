Touristen in Bozen ausgeraubt – 46-Jähriger festgenommen

Insgesamt konnten dem 46-Jährigen in dem Zeitraum 7 Diebstähle nachgewiesen werden und das, obwohl er sich gar nicht in Südtirol aufhalten durfte. Es war nämlich ein Aufenthaltsverbot für ihn wegen vergangener Vergehen in Kraft.Weil der 46-Jährige sich aber augenscheinlich nicht an das Verbot gehalten hatte, hat der Staatsanwalt nun eine strengere Maßnahme beantragt: Der Mann wurde daraufhin festgenommen und in das Gefängnis von Bozen gebracht.