Touristen setzen Notruf wegen Hitze ab – aus Klettersteig gerettet

Am Mittwochnachmittag rückte die Bergrettung Meran zu einem Einsatz am Klettersteig Hoachwool in Naturns aus. 2 niederländische Bergsteiger hatten wohl die Anforderung des Klettersteiges und die Hitze unterschätzt.Die beiden Niederländer setzten ungefähr auf halbem Weg den Notruf ab. Die Bergrettung Meran entschied sich, in Absprache mit den beiden erschöpften Bergsteigern, die Bergung mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 durchzuführen. Dieser nahm einen Bergretter auf und flog umgehend zum Klettersteig.Der Bergretter wurde am Klettersteig abgeseilt, kümmerte sich zunächst um die Erstversorgung der beiden Touristen und bereitete dann die Windenrettung für die niederländischen Bergsteigern vor.Nach den Windenbergungen wurde das Paar nach Naturns geflogen, wo ein Einsatzwagen der Bergrettung Meran wartete, um die Bergsteiger dann zu ihrem Auto zu bringen.Die Bergrettung Meran weist darauf hin, dass es gerade im Sommer die hohen Temperaturen und die anspruchsvollen Klettersteige nicht unterschätzt werden sollten.

