Touristen strömen in die Südtiroler Apotheken: 4 positive Tests

Sie müssen nach den neuesten Bestimmungen bei ihrer Einreise einen negativen Covid-Test vorlegen. Bisher wurden 4 deutsche Touristen, die sich in Südtirol testen ließen, positiv getestet. Nun müssen sie in Quarantäne, die sie in ihrem Hotel oder im zur Verfügung stehenden Zentrum in Gossensass verbringen müssen.In einigen Fällen ist in Absprache mit den Behörden auch eine Rückkehr ins Heimatland möglich, wobei während der Fahrt ihre Isolation gewährt werden muss.

ansa/stol