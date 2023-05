Touristenansturm in Lignano: Nacht ohne Zwischenfälle

Brunnen in der Innenstadt wurden aus Sorge, sie könnten beschädigt werden, abgeriegelt. Musik in den Lokalen durfte nur bis ein Uhr gespielt werden. Es gilt ein Verbot, am Strand oder auf offener Straße Alkohol zu verkaufen, auch Glasflaschen und Dosen sind im Freien untersagt. Verboten ist es, im Freien in Schlafsäcken und Zelten zu übernachten. Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 500 Euro.Der Tourismusbeauftragte der Gemeinde Lignano, Massimo Brini, machte sich am Freitagabend ein Bild an Ort und Stelle, um sicher zu sein, dass es zu keinen Exzessen kommt, wie lokale Medien berichteten. Polizisten aus Südtirol und Kärnten waren im Einsatz, um die italienischen Kollegen bei den Kontrollen zu unterstützen. (STOL hat berichtet.) Lignano rechnet am Pfingstwochenende mit einem größeren Zustrom ausländischer Urlauber als im vergangenen Jahr. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze sind ausgebucht. Die Kleinstadt an der nördlichen Adria zählt wegen ihres langen Sandstrands zu den beliebtesten Badeorten Italiens.