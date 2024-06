Touristenschiff droht zu sinken: 76 Passagiere in Grado gerettet

Foto: © ANSA / X / Vigili del Fuoco

Aufgrund von Wasser im Motorraum ist ein Touristenschiff mit 76 Passagieren an Bord am Mittwoch vor der K√ľste des italienischen Urlaubsortes Grado in der Region Friaul Julisch Venetien in Schwierigkeiten geraten. Alle Passagiere konnten mit Rettungsbooten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, wie die K√ľstenwache von Grado gegen√ľber der APA best√§tigte. Verletzt wurde niemand.Das Schiff war von Grado in Richtung Triest unterwegs gewesen, als Wasser in den Motorraum eindrang. Der Kapit√§n schlug daraufhin Alarm. Nach den Notfallma√ünahmen blieb lediglich die Besatzung an Bord. Das 2023 gebaute Schiff sollte an Land geschleppt werden, hie√ü es. Schiffe der K√ľstenwache und Hubschrauber koordinierten die Rettungsaktion