Touristin klettert für Selfie auf Dach in Pompeji

Die Frau in Shorts und Hut war dank einer Treppe, die für Besucher gesperrt ist, auf das circa 3 Meter hohe Dach gelangt. Damit verstieß sie gegen die Vorschrift, die das Besteigen von Monumenten der Anlage untersagt. Es ist auch verboten, sich auf diese zu setzen.Der Übeltäterin droht jetzt eine saftige Geldstrafe von bis zu 3000 Euro. Die Touristin war von einigen Anwesenden fotografiert worden und soll jetzt ausgeforscht werden.Der Fall heizte in Italien erneut Diskussionen über das Verhalten von Besuchern historischer Stätten an. Vor 2 Wochen hatte ein oberösterreichischer Tourist mit der Beschädigung einer Statue des Bildhauers Antonio Canova in einem Museum in Possagno nahe der norditalienischen Stadt Treviso für Aufsehen gesorgt.

apa