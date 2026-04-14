Am Samstag, 18. April 2026 um 16.30 Uhr findet in der evangelisch-lutherischen Kirche in Bozen (Col di Lana Str. 10) die nächste Feier statt. Alle betroffenen Eltern, Geschwister und Angehörige sind dazu herzlich eingeladen.<BR \/><BR \/><BR \/>Die zweisprachige Wortgottesfeier bietet betroffenen Eltern und Angehörigen einen geschützten Rahmen zum Trauern, Innehalten und Erinnern. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit zum Austausch und einem gemütlichen Beisammensein.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Gedenkfeier steht Pastorin Frauke Leonhäuser der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bozen vor, musikalisch umrahmt wird sie von wird von Musikerinnen der Musikschule Bozen, unter der Leitung von Johanna Springeth.