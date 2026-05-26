In einer Trafostation der örtlichen Liftanlage war gegen 21.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der Brand führte umgehend zu einem großflächigen Stromausfall in der Gemeinde.<BR \/><BR \/>Nachdem der zuständige Stromversorger die gesamte Anlage komplett stromfrei geschaltet hatte, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicher vorgehen: Eine betroffene Kabine der Liftanlage musste von den Wehrleuten gekühlt und mittels Belüftungsgeräten rauchfrei gemacht werden.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Welschnofen, Karersee und Steinegg, das Weiße Kreuz Welschnofen, die Carabinieri sowie die Techniker des örtlichen Stromversorgers, die umgehend mit den Reparaturarbeiten begannen.