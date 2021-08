Trafoi: 2 Urlauber stürzen in Gletscherspalte

Die beiden Italiener waren im Gletscherbereich unter der 3259 Meter hohen Naglerspitze unterwegs, als sie in die Gletscherspalte stürzten. Die beiden fielen rund 8 Meter in Tiefe, konnten aber noch eigenständig den Notruf absetzen.Die Trafoier Bergrettung und die Finanzwache machten sich umgehend zu Rettung. Die beiden Urlauber waren aber in der Zwischenzeit bereits von 3 Arbeitern der Seilbahngesellschaft am Stilfser Joch aus der Spalte gezogen worden.Beide kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden mit der Seilbahn zum Stilfser Joch gebracht. Sie benötigten keine weitere medizinische Betreuung, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

lie/pho