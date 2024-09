Trafoi: Dreibrunnenbrücke von Mure erfasst – „Brücke steht noch“

Blick ins Archiv: Es kam schon schlimmer für Brücke und Kirche

Im August 2023 hatte eine Mure auch die Kirche zu den Drei Brunnen erfasst und schwere Schäden angerichtet. - Foto: © Gemeinde/Pfarrei

Die Mure vom August 2023 hatte auch die Muttergottes-Statue im Kirchlein schwer beschädigt. - Foto: © Gemeinde/Pfarrei

Nicht von der Mure erfasst wurde die wenige Meter von der Brücke entfernte Wallfahrtskirche zu den Heiligen 3 Brunnen.Auch kamen keine Personen zu Schaden, zumal die Gegend oberhalb von Trafoi nicht bewohnt ist.Die Gerölllawine donnerte wohl über die seitliche Rinne des Pleißhorns zu Tal – sie erfasste die Dreibrunnenbrücke und vermurte sie teilweise. Der Bürgermeister dementierte, dass die Brücke mitgerissen worden sei, wie man zuvor angenommen hatte. „Sie ist teilweise vermurt, aber sie steht noch“, sagte er.Die Brücke , die zum Kirchlein bei den Drei Brunnen führt, war in der Nacht auf den 26. August 2012 von einer Gerölllawine erfasst und mitgerissen worden. Damals waren rund 200.000 Kubikmeter Geröll und Gestein abgerutscht.In der Folge wurde eine neue Brücke gebaut, die heute noch steht und der Mure standhalten konnte. Die Wallfahrtskirche ist derzeit aber trotzdem nicht erreichbar.Die Wallfahrtskirche war in nicht allzu ferner Vergangenheit in Mitleidenschaft gezogen worden: Ende August vergangenen Jahres waren Schlamm- und Wassermassen bis ins Kircheninnere eingedrungen.