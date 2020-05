Tragisch: 10-Jähriger Junge stirbt eingeklemmt in Caritas-Container

Der Junge, der in der Gemeinde bekannt dafür war, stets barfuß zu sein, war wohl allein unterwegs. Beim Versuch zur Containeröffnung zu klettern, um Kleider heraus zu holen, sei er in den Container gestürzt und blieb in dessen Inneren eingeklemmt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen am Brustkorb zu, wie die italienische Nachrichtenagentur ansa berichtet.Der Jung wurde zwar von der Feuerwehr befreit und anschließend in das Krankenhaus „Papa Giovanni XXIII“ von Bergamo gebracht, doch die Ärzte konnten das Leben des 10-Jährigen nicht mehr retten. Er starb im Krankenhaus.

