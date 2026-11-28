Die Bergrettungsdienste CNSAS und BRD Brixen wurden am Nachmittag alarmiert. Zwischen Pfannspitz und Rossalm musste eine Person versorgt werden, die offenbar einen Herzstillstand erlitten hatte. Der Rettungshubschrauber Pelikan 2 brachte den Notarzt zum Einsatzort. Die vor Ort durchgeführten Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos. <BR \/><BR \/>Die Leiche wurde anschließend vom Hubschrauber der Finanzwache ins Tal gebracht. Die Finanzwache ist auch mit den gesetzlich vorgeschriebenen Erhebungen beauftragt. <h3>\r\nAlleine unterwegs<\/h3>Die Person war offenbar allein unterwegs und befand sich mit Skitourenausrüstung in diesem Gebiet. Das Skigebiet Plose ist derzeit noch geschlossen und wird erst am 5. Dezember eröffnet. <BR \/><BR \/>Alarmiert worden waren die Rettungskräfte von drei Skitourengehern, die auf die Person gestoßen waren und bereits erste Reanimationsversuche unternommen hatten. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.