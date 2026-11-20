Ersten Erkenntnissen zufolge waren ein Kleintransporter und ein Pkw frontal zusammengestoßen. Für den Fahrzeuglenker des Transporters, einen 74-jährigen Mann aus dem Trentino, kam jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/>Im Auto befanden sich zwei Frauen, Mutter und Tochter. Die 54-jährige Mutter erlitt leichte Verletzungen. Ihre Tochter überstand den Unfall nach ersten Informationen praktisch unverletzt.<BR \/><BR \/>Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz. Neben den Feuerwehren von Tenna, Pergine Valsugana, Levico Terme und Caldonazzo rückten auch die Sanitäter an. Zudem wurden zwei Notarzthubschrauber zum Unfallort beordert.<BR \/><BR \/>Der schwere Unfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Staatsstraße 47. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bildeten sich lange Staus und Verzögerungen. Die Ordnungskräfte nahmen die Ermittlungen auf, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren und die Ursache des Frontalzusammenstoßes zu klären.