Die 16-jährige deutsche Urlauberin, die am Freitag oberhalb von Innichen tot aufgefunden worden ist, ist vermutlich an Erfrierungen gestorben. Das hat die Autopsie ergeben, die am Samstag im Bozner Krankenhaus vorgenommen worden ist. Es wurden keine Verletzungen festgestellt, die zum Tod geführt haben könnten.