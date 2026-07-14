<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-unfall-am-pordoijoch-radfahrerin-nach-wie-vor-in-kritischem-zustand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, war es am Dienstag, den 23. Juni zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße zum Pordoijoch gekommen. Härtig kollidierte mit einem Motorrad, das der Südtiroler Ex-Ski-Star Peter Runggaldier lenkte. <BR \/><BR \/>Nach dem heftigen Zusammenstoß wurde die 30-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Bozner Krankenhaus eingeliefert und dort auf der Intensivstation behandelt. Trotz aller Bemühungen der Ärzte erlag sie schließlich ihren schweren Verletzungen.<BR \/><BR \/>Auch Peter Runggaldier wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.