Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet.<BR \/><BR \/>Demnach befanden sich fünf Personen im Fahrzeug. Für drei der Insassen kam jede Hilfe zu spät. Sie konnten von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. <BR \/><BR \/>Bei den Toten handelt sich um drei 20-jährige Männer aus der Gegend, zwei davon hatten erst vor Kurzem ihren runden Geburtstag gefeiert. <BR \/><BR \/>Eine 21-jährige Person wurde ersten Ermittlungen zufolge beim Aufprall aus dem Auto geschleudert. <BR \/><BR \/>Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus in Bassano del Grappa gebracht. Die fünfte Person, ebenfalls 21 Jahre alt, blieb ersten Berichten zufolge unverletzt. Sie soll zunächst vom Unfallort geflohen sein, wurde später jedoch ins Krankenhaus von Asiago gebracht.<BR \/><BR \/>Ersten Erhebungen zufolge war das Auto im Kreisverkehr von der Straße abgekommen und mit großer Wucht gegen den dort installierten Brunnen geprallt.