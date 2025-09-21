Die beiden jungen Frauen waren zusammen mit einer 20-jährigen Freundin am Straßenrand unterwegs, nachdem sie ihr Auto abgestellt hatten, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet.<BR \/><BR \/> Auf dem Weg zu einem Dorffest wurden sie von einem herannahenden Pkw von hinten erfasst. Am Steuer saß ein 30-jähriger Mann.<BR \/><BR \/>Für die beiden 21-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – sie starben noch an der Unfallstelle. Die dritte Begleiterin blieb unverletzt.<BR \/><BR \/>Die Behörden haben Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.