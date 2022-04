Wie genau sich der Unfallhergang abgespielt hat, ist noch nicht bekannt. Der 46-jährige Gerhard Oberkofler, Bauer des Zinalhofs in Mölten, wollte wahrscheinlich beim Beregnungsschacht, der sich in der Nähe des Hofs befindet, überprüfen, ob alles in Ordnung ist und ist dabei in den Schacht gefallen.Es waren die Angehörigen, die den Verunglückten im Schacht liegend gefunden und sofort die Notrufzentrale alarmiert haben.Die herbeigeeilten Einsatzkräfte konnten aber nichts mehr für Oberkofler tun, er hat sich beim Sturz in den Schacht tödliche Verletzungen zugezogen.Gerhard Oberkofler hinterlässt seine Frau und 4 Kinder - 2 davon noch minderjährig.Im Einsatz waren die Feuerwehr von Mölten, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Carabinieri.