Tragödie: 4 Opfer bei Lawinenunglück nahe dem Mont Blanc

Die Verschütteten seien beim Skifahren in den Bergen gewesen, sagte Emmanuel Coquand, Sprecher der lokalen Behörden von Haute-Savoie, und fügte hinzu, dass die Identität der Opfer noch nicht geklärt sei.Der Gletscher liegt in der Nähe des Dorfes und Skigebiets von Les Contamines-Montjoie. Die Lawine sei großflächig gewesen und habe ein Gebiet von einem Kilometer mal 500 Metern auf einer Höhe von 3500 Metern bedeckt. Die Ursachen würden derzeit untersucht.Die Lawine ging Darmanin zufolge gegen Mittag am Armancette-Gletscher in der Nähe des Mont Blanc an der französisch-italienischen Grenze nieder. Darmanin dankte den Rettungskräften. Er gedenke der Opfer und ihrer Angehörigen.Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, dass die Rettungsdienste weiterhin nach Opfern suchten und dass seine Gedanken bei den Opfern und ihren Familien seien.