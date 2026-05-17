Die 20 Passagiere waren auf dem Tauchkreuzfahrtsschiff „Duke of York“ und damit mit den fünf Tauchern unterwegs, die Mitte der Woche bei einem tragischen Unfall ihr Leben verloren. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, waren Gianluca Benedetti, Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri und Muriel Oddenino von einem Tauchgang Nähe von Alimathaa nicht mehr an die Oberfläche zurückgekehrt. Die fünf Urlauber hatten sich bei ungüstigen Wetterbedingungen ins Wasser begeben und waren beim Versuch ums Leben gekommen, Höhlen in rund 50 Metern Tiefe zu erkunden.