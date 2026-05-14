Ersten Informationen zufolge befanden sich die fünf Urlauber an Bord der „Duke of York“, einem von Ausländern betriebenen Tauchkreuzfahrtschiff, und verschwanden während eines Tauchgangs in der Nähe von Alimathaa. Die Gruppe war am Morgen ins Wasser gegangen, doch bis zur Mittagszeit nicht wieder aufgetaucht, woraufhin die Crew Alarm schlug.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312818_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, die genaue Todesursache ist jedoch derzeit noch unklar. Offizielle Stellungnahmen liegen bislang nicht vor. Auch die Wetterbedingungen in dem Gebiet waren ungünstig: Der Wetterdienst hatte eine gelbe Warnstufe für das Gebiet ausgegeben, die weiterhin gilt.<h3>\r\nBeim Versuch ums Leben gekommen, Höhlen in rund 50 Metern Tiefe zu erkunden<\/h3>Das italienische Außenministerium bestätigte in einer Mitteilung den Vorfall: Die fünf Opfer seien bei dem Versuch ums Leben gekommen, Höhlen in rund 50 Metern Tiefe zu erkunden. Die genauen Umstände des Unglücks werden noch von den maledivischen Behörden untersucht.<BR \/><BR \/>„Das Außenministerium und die italienische Botschaft in Colombo verfolgen den Fall seit der ersten Meldung mit größter Aufmerksamkeit“, heißt es weiter. Die Behörden stehen in Kontakt mit den Angehörigen der Opfer, um konsularische Unterstützung zu leisten.