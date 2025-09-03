Das tragische Unglück spielte sich in Masiera, einem Ortsteil zwischen Fusignano und Bagnacavallo in der Provinz Ravenna ab: Bei einem Brand in einer Villa kamen Giuseppina Fiumi (95) und ihre 69-jährige Tochter Maria Teresa Santoni ums Leben. <BR \/><BR \/>Laut ersten Erkenntnissen könnte die Tochter noch versucht haben, ihre Mutter aus der brennenden Wohnung zu retten. Gefunden wurden beide vollständig verbrannt – eine im Bett, die andere am Boden des Zimmers.<h3>\r\nNachbarn schlagen Alarm<\/h3>Nach 22 Uhr hatten Nachbarn Alarm geschlagen, doch als Feuerwehr, Carabinieri und Rettungskräfte eintrafen, war es bereits zu spät. Auch die Staatsanwaltschaft von Ravenna wurde eingeschaltet und hat ein Verfahren gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Tötung eröffnet – ein formaler Schritt, um alle technischen Untersuchungen durchzuführen und mögliche Zweifel auszuschließen.<BR \/><BR \/>Am Mittwoch untersuchte ein Spezialteam der Feuerwehr aus Bologna das Haus, um die Brandursache zu ermitteln.<h3>\r\nZigarette als Brandursache?<\/h3>Hinweise deuten darauf hin, dass beide Frauen unter Gehschwierigkeiten litten – in der Wohnung standen zwei Rollstühle. Möglich also, dass die Tochter beim Versuch, ihre Mutter in Sicherheit zu bringen, selbst den Flammen zum Opfer fiel.<BR \/><BR \/>Die Ermittler gehen derzeit von einem tragischen Unglück aus: Vermutet wird, dass eine brennende Zigarette das Feuer ausgelöst haben könnte. Auffällig sei zudem die große Menge an Büchern im Haus, die die rasche Ausbreitung des Brandes begünstigt haben dürfte. <BR \/><BR \/>Zeugen, darunter Nachbarn und die Haushaltshilfe der beiden Frauen, sollen in den kommenden Tagen befragt werden.<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>