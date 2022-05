Tragödie im Kindergarten: 11-jähriger Bub saß im Auto

Am Mittwoch fuhr in L’Aquila ein Auto in einen Spielplatz eines Kindergartens. Dabei kam ein 4-jähriger Bub ums Leben, 4 weitere Kinder wurden verletzt. Am heutigen Donnerstag hörten die Ermittler die Besitzerin des Autos und ihren 11-jährigen Sohn an.Sie habe ihr Auto auf einer Rampe oberhalb eines Kindergartens geparkt, sei ausgestiegen, um ihre Zwillinge abzuholen, während ihr 11-jähriger Sohn im Auto blieb, schreibt der „Corriere della Sera“. Er habe die Handbremse aber nicht berührt, sagte der Bub den Ermittlern.Das Auto habe sich aber plötzlich von alleine in Gang gesetzt, sagte er weiter. Er habe sogar noch versucht, das Auto zu stoppen. Vergeblich.Das Auto fuhr die steile Straße hinunter, durchbrach ein Tor und rollte in den Spielplatz des Kindergartens. Dabei wurde ein 4-jähriger Bub getötet, weiter 4 Kinder wurden verletzt.Nun müssen die Ermittler herausfinden, wie es dazu kam, dass sich das Auto von alleine in Bewegung setzte.Das 11-jährige Kind, das im Auto saß, wird von Psychologen betreut. Gegen die Mutter wird wegen eines Tötungsdelikts im Straßenverkehr ermittelt.