<BR \/>Gegen 15.50 Uhr wurden die Rettungskräfte am heutigen Samstag alarmiert: Unterhalb der Vertainspitze im Ortlergebiet war eine Lawine abgegangen. Die Lawine hatte eine Gruppe von fünf Bergsportlern erfasst. <BR \/><BR \/>Zum Einsatz rückten Freiwillige Feuerwehr Sulden, Bergrettung Sulden, zwei Beamte der Bergrettung in der Finanzpolizei von Schlanders sowie die beiden Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 3. <BR \/><BR \/>Für drei der fünf Personen, die von der Lawine erfasst und mitgerissen wurden, kam jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Bei den Opfern soll es sich zwei junge Männer und eine junge Frau handeln.<BR \/><BR \/>Die beiden anderen Betroffenen erlitten Verletzungen – über den Schweregrad ist derzeit genauso wenig bekannt wie über Herkunft und Identität der Opfer. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.