Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen, teilte das Polizeipräsidium Rosenheim mit.<h3>\r\nFreund wird Zeuge des Unglücks<\/h3>Der 13-Jährige musste den tragischen Sturz seines Begleiters mit ansehen. Die beiden hatten eine Tour auf den Gipfel des Laubenecks unternommen. Ein anderer Bergsteiger, der sich auf einem benachbarten Gipfel befand, bemerkte den Unfall und alarmierte die Rettungskräfte.<BR \/><BR \/>Bergwacht und Rettungshubschrauber rückten umgehend zur Unglücksstelle aus. Die Hubschrauberbesatzung entdeckte den Verunglückten schließlich in einem Schneefeld, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. <BR \/><BR \/>Einsatzkräfte begleiteten den 13-Jährigen anschließend sicher zurück ins Tal. Die Polizei ermittelt weiterhin zur genauen Ursache des Unfalls.<h3>\r\nErst kürzlich gleiche Tragödie im Vinschgau<\/h3><i>In Südtirol ist erst kürzlich eine ähnliche Tragödie passiert: In Laatsch im Vinschgau ist ein 10-jähriger Bub vor den Augen seines 11-jährigen Freundes in den Tod gestürzt<\/i> – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drama-in-laatsch-zehnjaehriger-stuerzt-in-die-tiefe-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu dieser Tragödie.<\/a><\/b>