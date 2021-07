Tragödie in Bibione: Deutscher Tourist stürzt aus 5. Stock eines Hotels

Am Samstag gegen 9 Uhr klopften die Carabinieri an die Tür des Hotelzimmers, in dem sich der deutsche Tourist aufhielt: Sie wollten mit ihm sprechen. Der Tourist war polizeibekannt.Der 44-Jährige versuchte daraufhin zu fliehen, was ihm zum Verhängnis wurde: Er stürzte aus dem 5. Stock und hatte keine Überlebenschance. Neben den Polizisten waren auch die Feuerwehr und der Gerichtsmediziner vor Ort.

ansa/stol