Die zwei kleineren Kinder im Alter von vier Jahren und vier Monaten sowie die Mutter waren auf der Stelle tot. Die sechsjährige Tochter überlebte schwer verletzt und wird derzeit auf der Intensivstation im Krankenhaus von Catanzaro behandelt. Nach Angaben der Ärzte ist ihr Zustand kritisch, jedoch stabil. <BR \/><BR \/>Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Ersten Informationen zufolge handelt es sich dabei zweifelsfrei um einen erweiterten Suizid. Eine Beteiligung Dritter konnte ausgeschlossen werden. <BR \/><BR \/>Stattdessen bestätigte die Staatsanwaltschaft einen direkten Zusammenhang zwischen der Tat und dem Gesundheitszustand der Frau, welche bereits seit längerem mit gravierenden psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Nach der Geburt des jüngsten Kindes hatte eine postpartale Depression die Situation zusätzlich verschlechtert. <BR \/><BR \/>Der Ehemann 46-Jährigen befand sich zum Zeitpunkt des Geschehens in der Wohnung und schlief. Erst durch den lauten Lärm wurde er geweckt, eilte auf die Straße und versuchte, seine Frau und Kinder wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg.<BR \/><BR \/>Der Vorfall löste weit über Catanzaro hinaus große Bestürzung aus.