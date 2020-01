Tragödie in Luttach: Opfer allesamt junge Menschen aus Deutschland

Zum Horrorunfall war es in der Nacht auf Sonntag gekommen.





Bei den Opfern soll es sich um Mitglieder einer Reisegruppe von Jugendlichen aus Deutschland handeln. Diese waren im Pustertal vor Ort zum Skiurlaub.Samstagnacht sollen sie nach dem Ausgehen mit einem Shuttlebus zur Unterkunft gefahren sein. Nach dem Verlassen des Busses kam es zum tragischen Unglück.Den Angaben der Ordnungshüter zufolge müssen die Opfer noch identifiziert werden. In der Gruppe von Deutschen hätten sich nicht alle untereinander gekannt und nicht alle hätten Dokumente bei sei gehabt, hieß es bei der Polizei. Das Auswärtige Amt äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall. Bereits in den vergangenen Tagen trauerte man in Südtirol um 3 Urlauber aus Deutschland. Vor einer Woche verloren eine Frau und 2 Kinder bei einem Lawinenunglück im Schnalstal ihr Leben.

stol