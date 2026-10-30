Eine defekte Heizquelle die Ursache gewesen sein. Die beiden Todesopfer, ein 35-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau aus Senegal, wurden leblos in einem Haus in Bocca d'Enza di Mezzani aufgefunden. Auch ihre beiden Kinder befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Wohnung.<BR \/><BR \/> Das sieben Monate alte Mädchen erlitt eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Fidenza gebracht. Sein Zustand wird als sehr ernst beschrieben. Ein sechsjähriger Bub konnte das Haus aus eigener Kraft verlassen und sich damit offenbar selbst in Sicherheit bringen. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte und der Carabinieri kam für die beiden Erwachsenen jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte sicherten den Unglücksort und leiteten Ermittlungen ein.<BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Fehlfunktion eines Ofens beziehungsweise einer Heizquelle zum Austritt des geruchlosen und hochgiftigen Kohlenmonoxids geführt haben. Die genaue Ursache ist noch Gegenstand der Untersuchungen. Hinweise auf eine verwahrloste Wohnsituation lagen zunächst nicht vor. Kohlenmonoxid ist besonders gefährlich, weil das Gas weder zu sehen noch zu riechen ist. Eine Vergiftung kann unbemerkt eintreten und innerhalb kurzer Zeit lebensbedrohlich werden.<BR \/><BR \/>Eingeatmetes Kohlenmonoxid gelangt über die Lunge ins Blut und bindet sich an das Hämoglobin. Das ist jener Bestandteil der roten Blutkörperchen, der normalerweise den Sauerstoff im Körper transportiert. Kohlenmonoxid bindet sich deutlich stärker an Hämoglobin als Sauerstoff und behindert dadurch die Sauerstoffversorgung lebenswichtiger Organe. Besonders empfindlich reagieren Gehirn und Herz. Je nach Konzentration und Dauer der Belastung kann es zu schweren gesundheitlichen Schäden kommen.