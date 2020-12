Tragödie in Rovereto: Mit Auto in Etsch gestürzt – Mutter und Sohn tot

Am Mittwoch entdeckten Passanten in der Etsch bei Rovereto ein Fahrzeug. Die Bergung gestaltete sich schwierig, Feuerwehren, Carabinieri und Hubschrauber waren im Einsatz.Als das Fahrzeug schließlich geborgen werden konnte herrschte schreckliche Gewissheit: Im Wagen befanden sich die 2 Leichen. Bei den Verunglückten handelt es sich um eine 69-Jährige aus Rovereto und ihren 27-jährigen Sohn.Ersten Erhebungen zufolge sind die beiden Dienstag mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in den Fluss gestürzt.

stol