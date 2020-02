Tragödie in Sand in Taufers: 16-Jähriger stirbt nach schwerem Arbeitsunfall

Der Junge , der erst im Dezember seinen 16. Geburtstag feierte, wurde von einem herabfallenden Baumwipfel getroffen und schwerst verletzt. Der Vater setzte umgehend den Notruf ab. Dafür musste er sich von der Unglücksstelle allerdings einige hundert Meter entfernen, da er dort kein Netz hatte.10 Mann der Bergrettung Sand in Taufers, das Rettungsteam vom Weißen Kreuz und der Notarzt erreichten etwa zeitgleich die Unfallstelle, so Lukas Forer von der Bergrettung Sand in Taufers gegenüber STOL. Sofort wurde mit der Erstversorgung begonnen, der Junge musste intubiert werden und wurde anschließend in sehr kritischem Zustand ins Brunecker Krankenhaus gebracht.Auch der schwer geschockte Vater musste betreut werden, wofür auch die Notfallseelsorge an Ort und Stelle gerufen wurde.Am Nachmittag dann die traurige Nachricht: Der Junge hat es nicht geschafft. Er erlag seinen schweren Verletzungen kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus.

